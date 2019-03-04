ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ülkesinin Suriye'ye Münbiç ve çekilme kararlarını görüşmek üzere bugün Ankara'ya gelecek.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ülkesinin Suriye'den askerlerini çekmesi ve Münbiç üzerindeki yol haritasını görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.
James Jeffrey'nin Türk askeri yetkililerinin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile de görüşmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı almasının ardından Ankara ve Washington arasındaki görüşmeler hız kazanmış ve geçtiğimiz ay Jeffrey ve beraberindeki heyet Ankara'ya gelmişti.
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