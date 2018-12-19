ABD'nin Peşmerge hamlesiyle ilgili çarpıcı açıklama: Ayak oyununun altında farklı niyetler var

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenleyeceği harekatla ilgili, Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ aksam.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Başbuğ, ABD'nin bölgedeki sinsi planlarını ve diğer ülkelerin harekatla ilgili düşüncelerini çarpıcı ifadelerle anlattı.

-ABD'nin Peşmerge hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ayak oyunu ve süreci geçiştirme adına yapılan bir hareket olarak görmek lazım. Yapılan şey asla samimi değil ve altında farklı niyetler var. Burada Türkiye'nin dünyaya çizdiği tablo şuydu; Biz sınırımızın hemen dibinde oluşacak bir yapıya karşı mücadele ediyoruz. Bu yapının adıda YPG/PKK. Bunlar terör örgütü. Bunların esas olarak maksat ve hedefi Türkiye.