ABD'nin savaş gemisi Karadeniz'e doğru ilerliyor
ABD Donanması'na ait USS Fort McHenry çıkartma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi.
ABD Altıncı Filo basın dairesinden yapılan açıklamada, 22. deniz sefer grubunda yer alan USS Fort McHenry (LSD 43) çıkartma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru ilerledi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington'un Karadeniz'deki varlığını arttırma imkânlarını gözden geçirmesi gerektiğini, ayrıca Kiev'e ek silah sevkiyatı yapma olasılığını dışlamadığını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür açıklamaların ‘barışçıl nitelikte olmadığını ve Ukrayna toplumu içindeki görüşlerin yakınlaştırılmasını hedeflemediğini' açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya-ABD ilişkilerinin Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'ndaki provokasyonunun esiri olduğunu vurgulamıştı.
(Sputnik)
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