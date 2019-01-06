İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'nin savaş gemisi Karadeniz'e doğru ilerliyor

ABD Donanması'na ait USS Fort McHenry çıkartma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Altıncı Filo basın dairesinden yapılan açıklamada, 22. deniz sefer grubunda yer alan USS Fort McHenry (LSD 43) çıkartma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru ilerledi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington'un Karadeniz'deki varlığını arttırma imkânlarını gözden geçirmesi gerektiğini, ayrıca Kiev'e ek silah sevkiyatı yapma olasılığını dışlamadığını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür açıklamaların ‘barışçıl nitelikte olmadığını ve Ukrayna toplumu içindeki görüşlerin yakınlaştırılmasını hedeflemediğini' açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya-ABD ilişkilerinin Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'ndaki provokasyonunun esiri olduğunu vurgulamıştı.

(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'de bulundu: Dünyada olmayan 6 element

Türkiye'de bulundu: Dünyada olmayan 6 element

Taliban, Suudi Arabistan ve BAE'ye rest çekti

Taliban, Suudi Arabistan ve BAE'ye rest çekti

Türkiye'den ABD'nin açıklamasına sert tepki

Türkiye'den ABD'nin açıklamasına sert tepki

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

2 Türk kızını öldüren zanlı tutuklandı

2 Türk kızını öldüren zanlı tutuklandı

MEB'den Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili açıklama

MEB'den Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili açıklama

Dünyanın gözü bu görüşmede

Dünyanın gözü bu görüşmede

Her geçen gün artıyor: 140 milyara ulaştı

Her geçen gün artıyor: 140 milyara ulaştı
 

POPÜLER HABERLER

Leyla Alaton´dan ´Ayasofya´da dans´ provokasyonu

Leyla Alaton´dan ´Ayasofya´da dans´ provokasyonu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA