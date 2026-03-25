İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3568
  • EURO
    51,3455
  • ALTIN
    6450.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

ABD'nin savaştaki hedef belirsizliği! SAVTEK GYY Alabarda: Net bir zafer kazanması için rejimin düşmesi gerekiyor

SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, 24 TV Açık Görüş programında ABD/İsrail-İran savaşının siyasi hedeflerini değerlendirdi. ABD'nin savaştaki hedef belirsizliğine değinen Alabarda, “Bu savaşı ABD'nin net bir zaferle kazanması için rejimin düşmesi ve uranyumun ele geçirilmesi lazım” dedi.

HABER MERKEZİ25 Mart 2026 Çarşamba 22:24
ABONE OL

Gazeteci Murat Çiçek'in moderatörlüğünde 24 TV ekranlarında yayınlanan Açık Görüş programının bu haftaki konukları, SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, İst. Aydın Üni. Öğr. Gör. Yeliz Albayrak ve İletişimci-Yazar Ali Saydam'dı.

28 Şubat'ta ABD/İsrail ve İran arasında başlayan savaşa yönelik açıklamalarda bulunan Alabarda, ABD'nin savaştaki hedef belirsizliğine değindi.

"İRAN'I BOMBALAMAK SİYASİ HEDEFLERİNİ VERMEYECEK"

Alabarda, "Amerika Birleşik Devletleri, sahada milyar dolarlık savunma sanayi ekipmanlarıyla oldukça sıkıntıda; ancak nihayetinde "American Homeland" dedikleri Amerikan kıtası doğrudan bir tehdit altında değil. Yani İran'a daha tesirli bombalar kullanarak altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğinde, ABD'nin bundan çok fazla etkilenmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin net bir zaferle kazanabilmesi için, rejimin düşmesi ve uranyumun ele geçirilmesi gerekiyor" diyen Alabarda, "Siyasi hedef de bu zaten. Yoksa altyapıyı bombardıman ettiğinizde, o coğrafyadaki herkesin altyapısını vurabilir; bu konuda bir sıkıntı yok. Asıl mesele, ne elde edeceğinizdir. "İran'ı daha çok bombalayacağız," tamam; peki bu size siyasi hedeflerinizi verecek mi? Vermeyecek. Sorun da bu zaten." açıklamalarında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.