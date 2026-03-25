Gazeteci Murat Çiçek'in moderatörlüğünde 24 TV ekranlarında yayınlanan Açık Görüş programının bu haftaki konukları, SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, İst. Aydın Üni. Öğr. Gör. Yeliz Albayrak ve İletişimci-Yazar Ali Saydam'dı.

28 Şubat'ta ABD/İsrail ve İran arasında başlayan savaşa yönelik açıklamalarda bulunan Alabarda, ABD'nin savaştaki hedef belirsizliğine değindi.

Alabarda, "Amerika Birleşik Devletleri, sahada milyar dolarlık savunma sanayi ekipmanlarıyla oldukça sıkıntıda; ancak nihayetinde "American Homeland" dedikleri Amerikan kıtası doğrudan bir tehdit altında değil. Yani İran'a daha tesirli bombalar kullanarak altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğinde, ABD'nin bundan çok fazla etkilenmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SAVAŞTAKİ HEDEF BELİRSİZLİĞİ



SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda (@yusufalabarda): Bu savaşı ABD'nin net bir zaferle kazanması için bir rejimin düşmesi ve iki uranyumun ele geçirilmesi lazım. Çünkü siyasi hedef buydu. ABD'nin "neyi elde edeceksiniz" konusunda sıkıntısı... — 24 TV (@yirmidorttv) March 25, 2026

"Bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin net bir zaferle kazanabilmesi için, rejimin düşmesi ve uranyumun ele geçirilmesi gerekiyor" diyen Alabarda, "Siyasi hedef de bu zaten. Yoksa altyapıyı bombardıman ettiğinizde, o coğrafyadaki herkesin altyapısını vurabilir; bu konuda bir sıkıntı yok. Asıl mesele, ne elde edeceğinizdir. "İran'ı daha çok bombalayacağız," tamam; peki bu size siyasi hedeflerinizi verecek mi? Vermeyecek. Sorun da bu zaten." açıklamalarında bulundu.