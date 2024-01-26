'ABD'nin şeytani aklı' uyarısı: 'Yedek Kandil'i canlandırmaya çalışıyorlar

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ ÜLKE TV yayınında Suriye'de ve Irak'ta terörün yeni yapılanmaları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

"YEDEK KANDİL SÜLEYMANİYE"

Sincar'a 2. Kandil derdik. Bir de Mahmur yani "Kuluçka yuvası" biz buraları çok dillendirdiğimizden ABD her ne kadar toy bir devlet olsa da bu kadar şeytani akıl var. ABD ve diğer teröre destek veren devletler bu iki yere eli kulağında bir harekatı beklediği için yedek Kandil'i yani Süleymaniye'yi canlandırma yoluna gittiler. Düne kadar adı anılmazdı ama son dönemlerde çok konuşuyoruz.

BÖLGENİN EN KULLANIŞLI ELEMANLARI TALABANİ'NİN İKİ OĞLU

Süleymaniye'de KYB'nin "Kürdistan Yurtseverler Birliği" diye anılan Talabani hakimiyetindeki bölgede gerçekten iğrenç işler yürüyor; teröre destek, teröristlere verilen eğitim, finansman bu coğrafyada çevrilmeye başlandı. Talabani'nin iki oğlu bölgedeki en kullanışlı elemanları haline geldi. Bu iki unsurdan Bafel sahada varlık gösterecek aynı zamanda siyasi otorite olacak şekilde lanse edilecek bir konuma hazırlanıyor. Başarırlarsa Irak'ın başına getirilebilecek rol model havası veriliyor. Kardeşi de kripto bir şekilde AB ile diğer ülkelerle iletişim halinde.

"SÜLEYMANİYE'DEN HELİKOPTERLERLE TAŞINIYORLAR"

Teröristler Suriye'den getirtilip Süleymaniye'ye getiriliyor. Buradan da çeşitli bölgelere helikopterlerle taşınıyorlar. Hatta helikopter kazası olduğunda bunu çok net gördük. Ölenlerin hepsi PKK'lı teröristlerdi.

"TRUMP İKTİDARDA OLSAYDI ABD BÖLGEDEN ÇEKİLMİŞTİ"

Trump iktidarda olsaydı ABD askerleri bölgeden çekilmişti. Trump "DEAŞ'la mücadelemiz bitmiştir, Evimize dönüyoruz" demişti. Hemen sonrasında ise 3-5 kolda yalanladılar. İlk başta yardımcıları yalanladı.