İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2024 Cuma / 16 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3132
  • EURO
    32,8822
  • ALTIN
    1970.07
  • BIST100
    8169.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'ABD'nin şeytani aklı' uyarısı: 'Yedek Kandil'i canlandırmaya çalışıyorlar
Güncel

'ABD'nin şeytani aklı' uyarısı: 'Yedek Kandil'i canlandırmaya çalışıyorlar

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, 'ABD ve diğer teröre destek veren devletler iki yere eli kulağında bir harekatı beklediği için yedek Kandil'i yani Süleymaniye'yi canlandırma yoluna gittiler. ABD her ne kadar toy bir devlet olsa da bu kadar şeytani akıl var.' diye konuştu.

26 Ocak 2024 Cuma 08:41 - Güncelleme:
'ABD'nin şeytani aklı' uyarısı: 'Yedek Kandil'i canlandırmaya çalışıyorlar
ABONE OL

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ ÜLKE TV yayınında Suriye'de ve Irak'ta terörün yeni yapılanmaları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

"YEDEK KANDİL SÜLEYMANİYE"

Sincar'a 2. Kandil derdik. Bir de Mahmur yani "Kuluçka yuvası" biz buraları çok dillendirdiğimizden ABD her ne kadar toy bir devlet olsa da bu kadar şeytani akıl var. ABD ve diğer teröre destek veren devletler bu iki yere eli kulağında bir harekatı beklediği için yedek Kandil'i yani Süleymaniye'yi canlandırma yoluna gittiler. Düne kadar adı anılmazdı ama son dönemlerde çok konuşuyoruz.

BÖLGENİN EN KULLANIŞLI ELEMANLARI TALABANİ'NİN İKİ OĞLU

Süleymaniye'de KYB'nin "Kürdistan Yurtseverler Birliği" diye anılan Talabani hakimiyetindeki bölgede gerçekten iğrenç işler yürüyor; teröre destek, teröristlere verilen eğitim, finansman bu coğrafyada çevrilmeye başlandı. Talabani'nin iki oğlu bölgedeki en kullanışlı elemanları haline geldi. Bu iki unsurdan Bafel sahada varlık gösterecek aynı zamanda siyasi otorite olacak şekilde lanse edilecek bir konuma hazırlanıyor. Başarırlarsa Irak'ın başına getirilebilecek rol model havası veriliyor. Kardeşi de kripto bir şekilde AB ile diğer ülkelerle iletişim halinde.

"SÜLEYMANİYE'DEN HELİKOPTERLERLE TAŞINIYORLAR"

Teröristler Suriye'den getirtilip Süleymaniye'ye getiriliyor. Buradan da çeşitli bölgelere helikopterlerle taşınıyorlar. Hatta helikopter kazası olduğunda bunu çok net gördük. Ölenlerin hepsi PKK'lı teröristlerdi.

"TRUMP İKTİDARDA OLSAYDI ABD BÖLGEDEN ÇEKİLMİŞTİ"

Trump iktidarda olsaydı ABD askerleri bölgeden çekilmişti. Trump "DEAŞ'la mücadelemiz bitmiştir, Evimize dönüyoruz" demişti. Hemen sonrasında ise 3-5 kolda yalanladılar. İlk başta yardımcıları yalanladı.

  • Coşkun Başbuğ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.