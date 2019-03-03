İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3763
  • 6,1127
  • 223.361
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'da Suriye'ye ilişkin temaslarda bulunacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'ye ilişkin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Jeffrey'nin, 4 Mart Pazartesi günü Ankara'ya gelmesi, salı günü de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ve askeri yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor.

Ankara ve Washington arasındaki temaslar kapsamında son olarak ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, 28 Şubat-1 Mart'ta Ankara'da toplanmıştı.

Toplantıda, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki topraklarla, batısındaki Münbiç ilçesinden askerlerini çekme planları ele alınmış, kurulacak güvenli bölgenin detayları ve terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların nasıl geri alınacağı da değerlendirilmişti.

Endonezya denizaltılarını ASELSAN koruyacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2 bin 800 rakımda Türk bayrağı açtılar

2 bin 800 rakımda Türk bayrağı açtılar

Muhammed el-Biltaci hastaneye sevkini istedi

Muhammed el-Biltaci hastaneye sevkini istedi

Kilit isim Bodrum'da yakalandı

Kilit isim Bodrum'da yakalandı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Abbas'tan ABD'ye 'Kudüs' mesajı

Abbas'tan ABD'ye 'Kudüs' mesajı

Çavuşoğlu: Türkiye her daim Filistin'in yanında olacak

Çavuşoğlu: Türkiye her daim Filistin'in yanında olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet'e çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet'e çağrı

Başkan Erdoğan müjdeyi Samsun'da verdi

Başkan Erdoğan müjdeyi Samsun'da verdi
 

POPÜLER HABERLER

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA