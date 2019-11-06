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ABD'nin Suriye Özel temsilcisi Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

S-400´e karşı S-125! Hadefi tam isabet vurdu

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