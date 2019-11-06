ABD'nin Suriye Özel temsilcisi Türkiye'ye geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
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