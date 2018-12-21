Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD’nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Carmelo Abela ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'ABD’nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz' dedi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malta'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Valetta'da mevkidaşı Carmelo Abela ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz’de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısının ardından mevkidaşı Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Çavuşoğlu, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz." dedi.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın hala bir tehdit olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Tetikte olmamız gerek çünkü DEAŞ ve diğer radikal gruplar hala sahada." diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, "Bu nedenle çekilmeyi ABD ile koordine etmemiz gerekiyor. Şu anda çeşitli seviyelerde zaten temas halindeyiz." ifadesini kullandı.
 
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğünü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da mevkidaşıyla görüştüğünü dile getirdi. Askeri diyaloğun da sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin koordine etmesi gereken çeşitli alanlar olduğunu söyledi.
 
Çavuşoğlu, "Çekilmeyi koordine etmeliyiz ki ortaya bir boşluk çıkmasın." değerlendirmesinde bulundu.
 
Özellikle YPG/PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda birlikte hareket etmek gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, ABD'den DEAŞ ile mücedele ederken YPG/PKK'yı desteklememesini istediklerini hatırlattı.
 
Türkiye'nin 4 binden fazla DEAŞ üyesini etkisiz hale getirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye'de artık siyasi çözüme odaklanmak gerektiğini belirtti.
 
Çavuşoğlu, Suriye'de yeni anayasayı hazırlaması beklenen komisyonun 2019'un ilk günlerinde toplanmasının beklendiğini bildirdi. Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm için bu hayati bir adım olacak." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arabasına binen annesinin aklını başından aldı

Arabasına binen annesinin aklını başından aldı

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA