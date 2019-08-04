27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırıda 20 ölü

ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26'sının da yaralandığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Abbott, yaptığı basın açıklamasında, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında düzenlenen saldırıyı "iğrenç ve anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi ve olaya ilişkin tüm güvenlik ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini belirtti.

Elde edilen en son bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'e ulaştığını aktaran Abbott, yaralanan 26 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

NEFRET SUÇU

Öte yandan El Paso Polis Şefi Greg Allen, saldırganın bir gün öncesinden bir manifesto yayımladığını ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, saldırının "muhtemel nefret suçu" olabileceğini vurguladı.

El Paso polis merkezi yetkilileri, yerel saatle sabah 10 civarında saldırı ihbarı aldıklarını ve bölgeye ulaştıklarında içinde en az 3 bin kişinin bulunduğu mağazada çok sayıda insanın saldırgan tarafından vurulmuş olduğunu gördüklerini belirtti.

Yetkililer, şüphelinin 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı beyaz bir Amerikalı olduğunu ve kendisinin gözaltına alındığı duyurmuştu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Beyaz Saraydan da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapılmış, Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği belirtilmişti.

Öte yandan saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.

BİR SALDIRI HABERİ DE OHIO EYALETİNDEN GELDİ

ABD'nin Ohio eyaleti Dayton kendinde silahlı saldırı ABD'nin Ohio eylatindeki Dayton şehrinde silahlı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre en az yedi kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dolar için dikkat çeken yorum: 5,25'i görebilir

Dolar için dikkat çeken yorum: 5,25'i görebilir

168 bin yaşlımıza evde bakım desteği

168 bin yaşlımıza evde bakım desteği

Gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Otobüs faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

Otobüs faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

50 yıllık hayal gerçek oluyor

50 yıllık hayal gerçek oluyor

FETÖ'nün ABD'deki şebekesine darbe

FETÖ'nün ABD'deki şebekesine darbe

50 yıllık hayal gerçek oluyor

50 yıllık hayal gerçek oluyor
 

POPÜLER HABERLER

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Efsanelere konu oldu... Yıllarca Müslümanlar tarafından korundu

Efsanelere konu oldu... Yıllarca Müslümanlar tarafından korundu

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA