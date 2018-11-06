Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: YPG'yi, PYD'yi, PKK'dan ayırıyoruz diyerek bizi kandıramazlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında sunduğu Teke Tek'e konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin PKK'lı 3 teröristin başına ödül koymasına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "Bir politika tercihi yapıldı bunu devam ettirmek için zorlanıyorlar. YPG'yi, PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek kandıramazlar. Geç kalınmış bir karar. YPG ve PYD'yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar. Münbiç yol haritası bütün yönleriyle planlandığı şekilde uygulanacak.

''Fırat'ın Doğusu politikamızı değiştirmez''

Bizim beklentimiz ABD'nin PYD ve YPG ile angajmanını bitirmesi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusu politikasını değiştirmez. İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir." dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Kalın, "İran nükleer anlaşmaya uyuyor. Alınan yaptırım kararlarının siyasi olduğu ortada. 6 aylık süreci, değerlendirelim taviz vermeyiz." diye konuştu.

Kalın yeni kitabını anlattı

İbrahim Kalın yazdığı kitabına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, yeni kitabına ilişkin, "Zamanın ruhunu okumaya çalışırken onu dönüştürmeye de çalışmak her toplumun vazifesidir. Başlığı seçerken yaşadığımız çağa baktığımızda şunu hissetim. Barbarlığı da medeniyeti de eş zamanlı yaşadığımız bir zamandayız. Sürekli ilerleyen bir tarih bize anlatıldı ama 17.-20. Yüzyıl tarihine bakıldığında muazzam yıkımların olduğunu görüyoruz. Biyolojik silahların ortaya çıktığını görüyoruz. Modernlik adına bir çok barbar eylemleri yapıldığını görüyoruz. Medeniyet götürüyoruz başlığı altında işgal ettiklerini , sömürdüklerini görüyoruz. Medeniyet götürüyoruz diyorlar ama yaptıkları barbarlık. Barbarlığı farklı şekillerde yaşıyoruz. Barbarlık var, devam ediyor." diye konuştu.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız çıkıp 'dünya 5'ten büyüktür' dediğinde birileri bundan rahatsız oluyor. Barbar demeseler bile başka bir şeyler diyorlar. Barbar demek ilkel Afrikalıdır. Bunları bir kere bir kenara koymak gerek. Bu insanlar barbar değil. Bir anda dışarıdan öyle bir darbe geldi ki bütün dengelerini, kimyalarını bozdu. Sömürgecilik bir yolunun doğal kaynaklarını sadece çalmıyor, rüyalarını çalıyor. Barbarlık dediğinizde teknolojik modernlik üzerine hareket ettiğini söyleyenlerin aslında barbarlık yaptığı doğru." diye konuştu.

(Milliyet)