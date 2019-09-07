ABD'nin teröristlere yolladığı konvoy böyle görüntülendi

ABD'nin teröristlere yolladığı 100 araçlık konvoy böyle görüntülendi
IRAK yönünden gelen ABD’nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriyenin Kamışlı kentinden geçtiği sırada Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
- DHA
Nusaybin’in karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde gündüz saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği öğrenilen ve Nusaybin ilçesinden görüntülenen yaklaşık 100 araçlık konvoyda kapalı TIR ve kamyonetler gibi araçların yer aldığı görüldü.
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