DHA 04.01.2020 14:09 - Güncelleme: 04.01.2020 14:09

Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, ABD'nin Bağdat'ta operasyon ile İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürmesi ile gerilen ABD-İran ilişkilerini ve operasyonun yansımalarını değerlendirdi. Emekli Hakim Albay Üçok, Türkiye'nin sınır komşularında meydana gelecek olan istikrarsızlığın artarak devam etmesinin Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasi bakımdan sıkıntıya sokacağını vurgulayarak, "ABD’nin İran ile geldiği son durum her iki ülke için de Türkiye’yi çok önemli bir konuma getirmektedir. Ben ABD’nin son yıllardaki Türkiye karşıtı tutumunun son olay nedeniyle yumuşayacağını düşünüyorum. ABD’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı şüphesiz ki artacaktır ve bunun sonucu olarak da şimdiden söylemek belki doğru olmayabilir ama ABD’nin Türkiye aleyhine almış olduğu yaptırım kararlarını uygulamakta eskisi kadar ısrarcı olmayacağı kanaatindeyim" dedi.



İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan bir komutan olduğunu belirten Üçok, "Süleymani’nin, kendi birliklerinin yanı sıra PYD/PKK'yı organize ederek DEAŞ'a karşı birlikte mücadele ettiği ve hatta PYD/PKK'nın bazı komutanlarını belirlediği bilinmektedir. Süleymani’nin etkisiz hale getirilmesi terör ile mücadele için bizim açımızdan baktığımızda farklı değerlendirmelere yol açabilse de, ABD içerisindeki bazı guruplar açısından belki de DEAŞ’ın bu durumdan yararlanabileceği şeklinde değerlendirilebilir" diye konuştu.

Emekli Albay Üçok, ABD'nin İranlı komutan Süleymani'ye düzenlediği operasyonda en fazla zarar görenin Irak hükümeti olduğunu vurgulayarak, "Çok açık olarak hükümetin ülkeyi yönetemediği ortaya çıkmıştır. Irak devletinin egemenlik haklarını, anayasasını, kanunlarını yok sayarak, bütün uluslararası anlaşmalara aykırı bir biçimde üçüncü bir devlet, Irak vatandaşı olmayan başka bir ülke vatandaşını uluslararası bir havaalanında füze ile vurarak öldürüyor. Neresinden baksanız kabul edilebilir bir durum değildir. Yarın toplanacak Şii ağırlıklı ve İran yanlısı Irak Parlamentosu, ABD birliklerini Irak'tan ayrılmaya ve ABD Büyükelçiliğini kapatmaya zorlamak için oy verecektir. Böyle bir karara da ABD yaptırımlar uygulayacak ve yine Irak halkı zarar görecektir" dedi.

ABD’nin Sülaymani’ye operasyonundan hemen önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in sözlerini hatırlatan Üçok, "ABD, daha öncelerinde de Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürebilirdi. Ancak bunun sonuçlarını göze almıyordu. Şimdi ise, ABD bu operasyonun sonuçlarını göze almıştır. Başkan Trump bu göze almayı da tek cümlelik bir tweet atarak, 'İran hiç savaş kazanmadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi' mesajıyla paylaşmıştır. Kanaatimce İran'dan misilleme yapılacaktır. Ben doğrudan ABD'de bir eylem beklemiyorum. İran lideri Ali Hamaney’in 'suçluları acı bir intikam bekliyor' açıklaması da, muhtemelen aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki Amerikan varlıklarına karşı İran tarafından bir dizi misillemeler yapılacağını gösteriyor" diye konuştu.