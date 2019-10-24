ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi Suriye'nin Kamışlı kentinden Irak yönüne giden, ABD'ye ait olduğu belirtilen ve üzerleri brandayla örtülü askeri araçların taşındığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.