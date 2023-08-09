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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni görevine uğurlandı

Filoya katılmasının üzerinden tam bir yıl geçen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni görev yerine uğurlandı.

IHA9 Ağustos 2023 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni görevine uğurlandı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Abdülhamit Han sondaj gemisinin yeni görevine başladığını duyurdu. Geçen sene aynı gün Mersin Taşucu Limanı'nda yapılan törenle ilk görevine uğurlanan Abdülhamit Han, bugün Akdeniz'deki yeni görevine başladı. Bakan Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı da kolayına olsun" ifadelerini kullandı.

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