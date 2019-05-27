Abdülkadir Aksu VakıfBank'ın yönetim kurulu üyesi seçildi

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, bankanın olağan genel kurul toplantısında Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih, Şahap Kavcıoğlu, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek'in, Sadık Yakut ve Cemil Ragıp Ertem'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.