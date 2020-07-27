27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:50 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:52

Doğu Akdeniz'de sıcak çatışma riski var mı? Fransa'nın Libya hesabı ne? Katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulunan Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, Doğu Akdeniz ile Ege'deki provokasyonunun perde arkasını açıkladı. Fransa'nın provokasyonlarına karşı Türkiye'nin gerçekleştirdiği hamlelere değinen Ağar, asıl mücadele alanlarını da açıkladı. Ağar, Türkiye'nin başarması halinde Fransa'ya büyük bedeller ödeteceğini de söyledi.

"ÖYLE BİR DÖNEME GELDİK Kİ NE HAK NE DE ADALET VAR"

Yunanistan ile ilgili şu çok önemli. Meis Adası var bize 2 KM mesafede. Yunanistan o kadar adaletsiz ki, uluslararası hiçbir hukuka uymaz. Tam 4 bin katı deniz alanını bunun üzerinden gasp etmeye çalışıyor. Bunu uluslararası hukuka sığdırmak istiyor. Bunun arkasında da Fransa var. Korkunç bir şey. Öyle bir döneme geldik ki ne hak, ne adalet kaldı. Güçlüyüm, önce ben yaptım, yaparım. Yok öyle bir şey.

"TÜRKİYE, FRANSA'NIN BÜTÜN HESAPLARINI BOZDU"

Fransa'nın Yunanistan'ı fişeklemesi olayı buralara kadar getirdi. Ne oldu, Yunanistan kazanacak mı yani? Buradan Yunanistan kazanmayacak, buradan kazanmayı uman başkaları. İsmini az önce zikrettim Fransa mesela. Afrika ve Libya üzerinden Fransa'nın 500 milyar dolar sömürüsü var. Bununla ilgili taşları yerine oturtup çok rahatlayacaktı. Tam iş bitecekken, Türkiye'nin Libya UMH ile yaptığı anlaşma ve sonrasında Trablus'ta dengenin sağlanması ve kuşatmanın yırtılması hesapları bozdu. Yunanistan kadar bir alanın ele geçirilmesi Fransa'nın bütün hesaplarını bozdu. Bütün öfkesi, nefreti, hırçınlığı ve kızgınlığı bundan Fransa'nın. Yunanistan'ı şimdi bir proxy devlet gibi kullanıyor.

"FRANSA, PKK'YA VERDİĞİ DESTEĞİN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Şimdi Yunanistan'ı Adalar Denizi üzerinden Türkiye'yi boğmak için kullanıyor. Türkiye'de Doğu Akdeniz ve Libya'daki mücadelesine devam ediyor. Mukavemeti, kararlılığı ve etkisi kimin baskın ve etkin çıkarsa o kazanarak çıkacak. Burada NAVTEX ilan edilen alanlardaki mücadeleler, Cufra'daki mücadeleler önemli. Bunları inşallah kazanırız. Bundan sonrası önemli. Fransa Libya ve Afrika üzerindeki kazanımlarını kaybedecek. Fransa neyi ödeyecek biliyor musunuz, PKK'ya verdiği desteğin bedelini ödeyecek.