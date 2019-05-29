Bakan Akar’ın bizzat yönettiği TSK’nın en seçkin birliklerinin sızma harekatı gerçekleştirdiği ‘Pençe’ operasyonu başladı. Yerli ve milli SİHA’lar ile ATAK helikopterlerinin de destek verdiği harekâtta Hakurk’u Türk jetleri ateş altına aldı. Komandolar belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Mehmetçiğin ilerleyişinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, harekâtı değerlendirdi.

ABDULLAH AĞAR: HAREKAT ABD VE BÖLGESEL AKTÖRLERİ SARSAR

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Hakurk’un terör örgütü PKK’nın ‘Türkiye’ye sızma’ ve yönetildiği önemli bir bölge olduğu belirtti. Harekâtın zorlu arazi ve iklim şartında yapıldığını söyleyen Ağar “Bu TSK’nın kudret ve kabiliyetinin gösterilmesi açısından, harekâta katılan birliklerin büyüklüğünü de göz önünde bulundurarak çok önemli bir irade beyanıdır. Özellikle TSK’nın kudret ve kabiliyetinin bir takım mahfiller tarafından tartışmaya açılmaya çalışıldığı bir güncede. Askeri hedefleri değil, bölgesel jeopolitiği ilgilendiren hedefleri olan bir harekât bu. Türkiye, ‘vekilinin burada yeni bir etki üretmesine izin vermem’ diyor. Bu irade beyanı PKK’nın ABD ile ve diğer bölgesel aktörler arasında bağı da sarsmaya yönelik bir harekât olduğunu ifade etmek gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

ERAY GÜÇLÜER: TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ KALICI HALE GETİRİLİYOR

ALTINBAŞ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, harekâtın Türkiye’nin güvenliğini kalıcı hale getirme stratejisinin devamı olarak gördüğünü belirterek “Bu operasyon süreci geçen sene mart ayında 3 taburun Hakkari bölgesinden Kandil’e hareketiyle başladı” dedi. Önceki operasyonda kalıcı üsler kurulduğunu hatırlatan Güçlüler, Kandil üzerinde baskı sağlanması için Hakurk ve Zap bölgesinin önemine dikkat çekti. Güçlüer şunları söyledi: Bu alanların dışında geçit veren başka yer yok. Kontrol ederseniz hem Kandil alanlarını kontrol etmiş olursunuz hem de Kandil’den Sincan üzerinden PKK/PYD’ye giden lojistik bağlantıyı koparmış olursunuz. Operasyon tamamlandığında; Kandil’den Suriye sınırına kadar Irak’ın kuzeyindeki alan da yine Azez, Cerablus, Elbab hattı gibi terörden temizlenecek.