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Abdullah Avcı: Futbolda en tehlikeli an!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

27.12.2019  23:19 - Güncelleme: 27.12.2019  23:19

Maçı değerlendiren Abdullah Avcı, "Oyuna iyi başladık, ofsayttan goller. Rakibin kırmızı görmesi, futbolda en tehlikeli an, kendini iyi hissettiği andır. Sonra rakibin öne geçmesi, 9 kişi kalması. 9 kişi de kalsa rakip, oyunu iyi oynamıyorsan, 8 kişi blok olarak iyi duruyorsa karşında topu hızlı çevirmen lazım. 2. yarıda golün erken gelmesi ve rakibin de eksik olması maçı bize çevirdi" dedi.


İlk yarıyı yorumlayan tecrübeli teknik adam, "17 maç, Avrupa Kupaları, Türkiye Kupası, büyük bir kulüp, oyuncular bizi, biz oyuncuları tanıdık. Yönetim... Birçok parametre var. 30 puan, şu an itibariyle uygun gibi duruyor. Daha fazlası olabilir miydi, evet, olabilirdi. Bunun değerlendirmesini devre arasında yapıp, kazanarak kapatmak önemli. Oyuncuları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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