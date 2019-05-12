Abdullah Avcı'nın hamleleri maçı getirdi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligde 4 hafta aradan sonra kazandı.
Bu sezon 19. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, 66 puanlı Galatasaray'ı yakalarken, rakibinin ardından averajla ikinci sırada yer aldı.
Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile şampiyonluk yolundaki kritik mücadelede karşı karşıya gelecek.
Avcı'nın hamleleri
MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıya Emre Belözoğlu'nu sahaya sürerek başladı.
Turuncu-lacivertli ekipte Soner Aydoğdu kenara gelirken, Emre oyuna dahil oldu.
İkinci yarının ilk saniyesi içinde Riad Bajic ile gelen golden sonra 60. dakikada da Robinho'yu sahaya süren Avcı, Milos Jojic'i kenara aldı.
Robinho da oyuna girdikten yalnızca iki dakika sonra takımını öne geçiren golü attı.
Emre Belözoğlu maçı tamamlayamadı
Medipol Başakşehir'de mücadelenin ikinci yarısının başında oyuna giren kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle 82. dakikada oyundan çıktı.
Abdullah Avcı, Emre'nin oyundan çıkmasının ardından İrfan Can Kahveci'ye son dakikalarda şans verdi.
Bajic 18 hafta sonra golünü attı
Turuncu-lacivertli takımın Bosna Hersekli oyuncusu Riad Bajic, Süper Lig'de 18 hafta sonra gol sevinci yaşadı.
Son golünü ligin 13. haftasındaki Göztepe deplasmanında atan Bajic, 18 hafta sonra fileleri havalandırdı.
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