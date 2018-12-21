Abdullah Gül'ün başdanışmanı Ahmet Sever'e 'silahlı terör örgütü' soruşturması
Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında terör örgütü propagandası” yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
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