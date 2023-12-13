Abdullahiyan, Ürdün ve Kuveytli mevkidaşları ile görüştü: Gündem Gazze

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Dünya Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulundukları Cenevre'de bir araya geldi.

Açıklamada, Abdullahiyan'ın Safedi ile görüşmesinde, Filistin'e verdiği destek ve ateşkesi sağlamaya yönelik çabalarından dolayı Ürdün'e teşekkür ettiği belirtildi.

Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce durdurulması ve acil insani yardım gönderilmesi için ikili ve çok taraflı ortak çabaların yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in, Filistin halkını Gazze ve Batı Şeria'dan göç ettirme yönünde planları olduğunu söyleyen Abdullahiyan, buna karşı durmak için Filistin halkını desteklemek, istikrarını güçlendirmek ve Filistin halkına büyük ölçekli insani yardımlar göndermek suretiyle kapsamlı çabaların arttırılması gerektiğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de Filistin ve Gazze'deki gelişmelere değinerek, Filistin halkının sadece bombalamalarla değil aynı zamanda yiyecek ve ilaç eksikliğinden, hastanelerin tahrip edilmesinden dolayı da öldürüldüğünü aktardı.

Safedi, İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının kendi bağımsız devletine kavuşması dışında barışın sağlanamayacağını ifade etti.

Gazze'de yaşananların bir trajedi olduğunu vurgulayan Safedi, binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra binlerce insanın da hala enkaz altında olduğuna işaret ederek, ülkesinin diplomatik çabalarının birinci önceliğinin İsrail'in saldırılarını durdurmak, ikinci hedefinin ise acilen insani yardım göndermek olduğunu belirterek çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Ürdün'ün, İsrail'in "yayılmacı planlarını" kabul etmeyeceğinin altını çizen Safedi, bunun Filistin halkı ve bölge ülkelerine rağmen hayata geçirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Açıklamada ayrıca, iki bakanın ikili ve bölgesel bazı konuları ele alarak fikir alışverişinde bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise iki bakanın Suriye'deki durumu da ele aldığı aktarıldı.

Suriye'den Ürdün'e silah ve uyuşturucu kaçakçılığı girişimlerinin devam ettiğini belirten Safedi, "Ürdün, ulusal güvenliğe yönelik bu tehdidin sürdürülmesini engellemek için gerekli tüm adımları atacaktır. Nerede olursa olsunlar, Ürdün'ün güvenliğine saldıran suçluların peşini bırakmayacak ve onlara darbe indireceğiz." ifadesini kullandı.

Safedi, dün Suriye'den Ürdün'e sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çıkan çatışmada bir askerin öldüğünü birinin de yaralandığını hatırlatarak, "Bu saldırının sorumluları cezadan kaçamayacak, suçlarının ve saldırılarının bedelini ödeyecekler." dedi.

ABDULLAHİYAN İLE SABAH GÖRÜŞMESİ



İran Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Abdullahiyan ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durumun ele alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları başlatırken ilan ettiği hedeflerden hiçbirine ulaşamadığını belirten Abdullahiyan, şimdi de "azami baskı ve cinayetlerle" Gazze halkını zorla yerinden ederek komşu ülkelere göç etmeye zorlayacağını ifade etti.

Abdullahiyan, İslam ülkelerinin Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına geniş destek sağlamanın yanı sıra büyük ölçekli insani yardımlar göndererek İsrail'in "şeytani ve yayılmacı hedeflerinin" gerçekleşmesini önlemeleri gerektiğini aktardı.

İran ile Kuveyt arasında farklı düzeylerde süren istişarelerin önemini dile getiren Abdullahiyan, bu istişarelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli ve etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Abdullahiyan, Kuveytli mevkidaşını Tahran'a davet etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çabaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kuveyt hükümetinin Filistin halkını destekleme ve Filistin topraklarında bir Filistin devletinin kurulması yönündeki tutumunu Kuveyt'in sabit ve değişmez ilkesi olarak ilan ettiğini aktaran Sabah, Gazze'ye insani yardım göndermeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Sabah, İsrail'in "yayılmacı planlarını engellemeye" çalışarak Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırıp ateşkes sağlamanın gerekliliğini dile getirdi.