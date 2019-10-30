Son dakika... ABD'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan: Henüz kararımı vermedim, soru işaretleri var Son dakika: Başkan Erdoğan, '(13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği) Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti.' dedi.