Son dakika... ABD'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan: Henüz kararımı vermedim, soru işaretleri var
Son dakika: Başkan Erdoğan, '(13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği) Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti.' dedi.
Başkan Erdoğan "13 Kasım'da ABD'ye gidecek misiniz?" sorusuna, " Henüz kararımı vermedim, soru işaretleri var" diye yanıt verdi.
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