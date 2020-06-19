ABD'ye tarifeli uçuşlar başladı

DHA 19 Haziran 2020 Cuma 22:18 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 22:18

TÜRK Hava Yolları(THY), koranavirüs kısıtlamaları nedeniyle durdurduğu ABD uçuşlarına yaklaşık iki buçuk ay aranın ardından bugün başladı. İlk tarifeli seferler İstanbul Havalimanı'ndan ABD'de Washington ve Şikago'ya gerçekleşti.

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da ise dış hat tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlayan THY, uçuş ağını kademeli olarak artırıyor. Bu kapsamda THY, ABD'de Şikago ve Washington şehirlerine yeniden tarifeli uçuşlarını başlattı.

THY'nin ABD uçuşlarında ilk olarak TK07 Washington ve TK05 Şikago seferleri bu akşam 21.00 itibariyle gerçekleşti.