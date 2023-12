ABD'yi fırtına vurdu: Ev ve iş yerlerinde elektrik kesildi

New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve New Hampshire eyaletlerinde etkili olan kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Belediye Başkanı Eric Adams, New Yorklulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçların elektrik hatlarının üzerine devrilmesi sonucu 250 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.