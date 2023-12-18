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ABD'yi fırtına vurdu: Ev ve iş yerlerinde elektrik kesildi

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde dün geceden beri devam eden şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle 250 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı. New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 18:24 - Güncelleme:
ABD'yi fırtına vurdu: Ev ve iş yerlerinde elektrik kesildi
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New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve New Hampshire eyaletlerinde etkili olan kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Belediye Başkanı Eric Adams, New Yorklulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçların elektrik hatlarının üzerine devrilmesi sonucu 250 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

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