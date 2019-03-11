ABD'yi ziyaret eden Osmanlı Şeyh-ül İslamı Muhammed Nablusi: Bu gökdelenlerden ezan okumak ne güzel olurdu

Akademisyen Dr. Işıl Acehan, Forumusa sitesinde yayımlanan yazısında Osmanlı Şeyh-ül İslamı Muhammed Nablusi'nin New York ziyareti hakkında çok bilinmeyen bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Filipinli Müslümanların talebi üzerine Sultan Mehmed Reşad tarafından gönderilen Şeyh-ül İslam Muhammed Nablusi, ABD’nin Filipinler Zamboanga Valisi John Finley tarafından da, “Zeki, muktedir, faal ve namuslu bir zat” şeklinde bahsedilmişti.

12 Ağustos 1915 yılında Muhammed Nablusi’nin Amerikalılara Filipinlerdeki Müslümanları ve İslam’ı anlatmak üzere New York’a geldiğini belirten Akademisyen Işıl Acehan, Amerikan basının Muhammed Nablusi’nin ziyaretini ilgiyle karşıladığını ifade etti.

"BU GÖKDELENLERDEN EZAN OKUMAK NE GÜZELOLURDU"

Şeyh-ül İslam Muhammed Nablusi’nin ABD ziyareti hakkında önemli bir detayı da paylaşan Işıl Acehan, “Şeyh Muhammed Vecih Efendi, Manhattan’daki Osmanlı camiini ziyaret etmek üzere geldiğinde, gökdelenlere doğru başını kaldırıp, “Bu gökdelenlerden ezan okumak güzel olurdu” demiş, pek çok Amerikan gazetesi de bunu yayınlamıştır.” İfadelerine yer verdi.

İşte, Dr. Işıl Acehan’ın paylaştığı ABD basınının Şeyh-ül İslam Muhammed Nablusi hakkında yazdıkları:

“Amerika’ya Filipinli Müslümanları anlatmak üzere gelen Şeyh Vecih Geylani, Manhattan’nın gökdelenlerine bakıp, buralardan Ezan okumak güzel olurdu diye belirtti."

"Şeyh, Hz. Muhammed’in soyundan gelmesine rağmen, bir Anglo-Saxon kadar beyaz tenli. İngilizce dâhil birkaç dili çok iyi konuşabilen, doğuştan bir diplomat. Takım elbisesinin üzerindeki kaftan ve sarığı olmasa onu Amerikalı zengin birisi zannedebilirsiniz. Kendisi burada Majesteleri, Osmanlı Sultanı’nı temsil ediyor. Sayıları neredeyse 500.000 olan Filipin’li Müslümanlar için çalışıyor.”