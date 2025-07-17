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Abi vahşeti! 14 yaşındaki kız kardeşini öldürdü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşini darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 07:21 - Güncelleme:
Abi vahşeti! 14 yaşındaki kız kardeşini öldürdü
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Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde R.A'nın (14), 9 Temmuz'da yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

R.A'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Z.A, kız kardeşini darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

R.A'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacak.

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