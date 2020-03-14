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Abla katilinin rahatlığı şok etti!

Konya'da eniştesi Müslüm Kip ile kavga ederken tabancayla rastgele ateş açan Hüseyin B. (37), bu sırada pencereden bakan ablası Bahtiyar Kip'in (44) ölümüne neden oldu. Ağabeyi Haydar B. ile birlikte gözaltına alınan Hüseyin B.'nin , sağlık kontrolüne getirilirken şarkı söylemesi dikkat çekti.

DHA14 Mart 2020 Cumartesi 11:34 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 11:34
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Olay, saat 05.30 sıralarında Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak’ta meydana geldi. Müslüm Kip, sabaha karşı birlikte eve geldiği kayınbiraderi Hüseyin B. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü, sokağa taştı. Kavga sırasında Hüseyin B., yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etti. Hüseyin B.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan ikisi, kavgayı pencereden izleyen ablası Bahtiyar Kip’e isabet etti.

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar Kip, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili Hüseyin B. ve ağabeyi Haydar B.'yi gözaltına aldı.

Ağabeyiyle birlikte sağlık kontrolü için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürülen Hüseyin B.'nin kameralara bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti.

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