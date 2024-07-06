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Ablasına şiddet uygulayan eniştesini çıkan tartışmada öldürdü

İstanbul'dan tatil için Adana'ya gelen Mehmet Kuş (27), ablasına şiddet uygulayan eniştesi Faruk Soyyiğit'i (33) çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. Gözaltına alınıp, ifadesinde, “Ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım” diyen Kuş, tutuklandı.

DHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 09:50 - Güncelleme:
Ablasına şiddet uygulayan eniştesini çıkan tartışmada öldürdü
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Olay, 4 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent-Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Faruk Soyyiğit'in psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı T.S., bir süre önce ailesinin evine döndü. T.S.'nin tatil için Adana'ya gelen oto galerici kardeşi Mehmet Kuş, durumu konuşmak için eniştesi Soyyiğit'i yanına çağırdı. Boş bir arsada buluşan Soyyiğit ile Kuş arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kuş, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Faruk Soyyiğit'i karnından vurup, kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Faruk Soyyiğit kurtarılamadı. Yapılan çalışmada Soyyiğit'in, 'cinsel istismar', 'hırsızlık', ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 20 kaydının olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Kuş'u Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Mehmet Kuş ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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