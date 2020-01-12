12.01.2020 15:31 - Güncelleme: 12.01.2020 15:31

Abluka filmi Tv’de ilk kez Star ekranlarında saat 01:15'te yayınlanacak. Tüm televizyon takipçileri Abluka filmi konusu nedir? Abluka oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Yönetmen koltuğunda Emin Alper'in yer aldığı Abluka filmine dair araştırmalar hız kazandı. Star Tv'de saat 01:15'te yayınlanacak olan Abluka filmi izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaracak. Abluka filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ABLUKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kadir hapishanedeki 20 yılın ardından şartlı tahliye olur ve emniyette çalışan Hamza'nın yardımıyla iş bulur. İstanbul'u saran büyük siyasi karmaşa atmosferi özellikle sokaklarda kendini göstermektedir. Kadir çöp toplayıcısı olarak girdiği bu paravan işin ardında aslında muhbir olarak çalışacaktır. Gecekondu mahallelerindeki çöpleri karıştırarak herhangi bir şekilde bomba malzemesi olup olmadığını araştıracak ve bulduklarını raporlayacaktır. Hapishane sonrası ilk uğradığı adres ise kardeşi Ahmet ile karşılaşır. Belediyede çalışan Ahmet ile yeniden kardeşlik bağını kurmaya çalışsa da bu çabaları tek taraflı kalır. Ahmet'in kendi içine kapanık bu hallerini Kadir' kafasında farklı yorumlar ve komplo teorileri üretmeye başlar...

ABLUKA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Abluka filminin oyuncu kadrosunda; Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Tülin Özen, Müfit Kayacan ve Ozan Akbaba bulunuyor.