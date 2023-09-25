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AB'nin enerji ithalatı ikinci çeyrekte düştü

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji ürünleri ithalatı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldı.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 18:21 - Güncelleme:
AB'nin enerji ithalatı ikinci çeyrekte düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkenin 2023'ün ikinci çeyreğinde toplam enerji ithalatına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, 2021 ve 2022 yıllarında hızlı artış yaşanan AB enerji ithalatı, 2023 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde düştü.

AB enerji ithalatının toplam değeri bu yılın ikinci çeyreğinde, 2022'nin aynı çeyreğine kıyasla yüzde 39,4, net kütlesi de yüzde 11,3 azaldı.

AB'nin petrol ürünleri tedarikinde geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 15,9'luk oranla ilk sırada yer alan Rusya'nın payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,7'ye indi.

İkinci çeyrekte AB'nin petrol ürünleri ithalatında Norveç'in payı yüzde 13,7'ye, ABD'nin payı yüzde 13,6'ya, Kazakistan'ın payı yüzde 10,2'ye ve Suudi Arabistan'ın payı da yüzde 9'a yükseldi.

Doğal gazda da Rusya'nın payı geçen yılın ikinci yarısında yüzde 28,3 seviyesindeyken bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,8'e geriledi. AB'nin bu dönemde boru hattıyla gaz ithalatında ilk sırayı yüzde 44,3'le Norveç aldı.

AB'nin ikinci çeyrekte sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatında da ilk sırayı yüzde 46,4'le ABD alırken, onu en yakın yüzde 12,4'le Rusya, yüzde 10,9'la Katar, yüzde 9,9'la Cezayir ve yüzde 5,1'le Nijerya takip etti.

  • enerji ithalatı
  • AB üyeleri
  • azalma

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