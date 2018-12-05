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Abonelik sözleşmesine ilişkin teklifin birinci bölümünde yer alan 9 madde kabul edildi

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 9 maddesi kabul edildi.

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Kabul edilen maddelere göre, teklif, ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleriyle bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsıyor.
 
Teklif, takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde, takipler elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek.
 
Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için Merkezi Takip Sistemi'nde yer alan takip talebini dolduracak.
 
Takip talebinin, sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenecek.
 
Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak.
 
Merkezi Takip Numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler, sistem üzerinden ilgili PTT'ye iletilecek. PTT, bu bilgileri borçluya tebliğ edecek. Borç, takip harç ve masraflarıyla birlikte, ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip sona erecek.
 
Teklifle, ödeme emrine itiraz usulü de düzenleniyor. Buna göre borçlu, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilecek.
 
Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen borcun ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine icraya devam olunacak, bir başka ifadeyle haciz aşamasına geçilecek. Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının takibine ilişkin hükümler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler hakkında uygulanmayacak.TBMM Başkanvekili Levent Gök, birinci bölümün kabul edilmesinin ardından ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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