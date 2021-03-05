Acı gerçeği mesajından sonra öğrendi!

05 Mart 2021 Cuma 10:25 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 10:25

Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis-Tatvan sınırında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.



Yaşanan acı olayın ardından Ahmet Erbaş sosyal meday hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayınladı.

Erbaş, mesajında "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş 11 şehidin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın da bulunduğu haberini sonradan öğrendi.

ŞEHİT KORGENERAL ERBAŞ, DARBECİLER İÇİN 'TÜRK ASKERİ KATİL OLAMAZ, BU KATİLLER ASKER OLAMAZ' DEMİŞTİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayıp, düşen helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Adana Garnizon Komutanı ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevinde bulunuyordu. Darbecilere karşı mücadelede dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte hareket eden Erbaş, darbe girişimi gecesinde şehit edilen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile uzman çavuş Halit Yaşar Mine için düzenlenen törende sarf ettiği sözlerle de her kesimden vatandaşın takdirini toplamıştı. Erbaş, şehit ailelerine yönelirken gazetecilere dönüp, "Katilin asker olmadığını yazın. Katil asker değil, bunu böyle bilin" demişti. Şehit yakınlarına sarılarak teselli eden Erbaş, başsağlığı dileklerini ilettikten sonra protokol bölümüne geçmiş, bu sırada DHA mikrofonunu eline alıp, "Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeri katil olamaz" diyerek tepkisini dile getirmişti.