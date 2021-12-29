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Acı olay! Babasının kullandığı otomobilin altında kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 yaşındaki Cemre Seçgin, babası Ali Hamitcan Seçgin'in kullandığı otomobille seyir halindeyken, oturduğu sağ arka koltuğun kapısının aniden açılması sonucu yola düştü. Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan küçük Cemre, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile, hastanede sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA29 Aralık 2021 Çarşamba 07:15 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 07:15
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Olay, saat 18.30 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. İkiçeşmelik Sokak'tan Kuşadası merkezine seyir halinde olan Ali Hamitcan Seçgin yönetimindeki otomobilin sağ arka koltuğunda oturan Cemre Seçgin, kapının aniden açılması sonucu yola düştü. Babasının kullandığı otomobilin sağ arka tekerleğin üzerinden geçtiği Cemre ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cemre Seçgin, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz Cemre, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan Seçgin ailesinin fertleri hastanede sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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