İddiaya göre, S.K. (16) Karşıya Mahallesi'ndeki evlerinde kardeşi E.K. (14) ile şakalaştığı sırada, elindeki av tüfeği kazara ateş aldı.

Göğsünden vurulan E.K, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

E.K, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan S.K'nin Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.