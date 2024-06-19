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Acı olay: Serinlemek için baraja giren 3 kişi boğuldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Suriye uyruklu 2'si kardeş 3 kişi, serinlemek için girdikleri Kurtboğazı Baraj Gölü'nde boğuldu.

DHA19 Haziran 2024 Çarşamba 21:42 - Güncelleme:
Acı olay: Serinlemek için baraja giren 3 kişi boğuldu
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Olay, öğle saatlerinde Kahramankazan ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Kurtboğazı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Elzinga (21) ve kardeşi Ahmet Elzinga (18) ile kuzenleri Ali Elzinga (18) serinlemek için suya girdi. Baraj kenarında bulunanlar, durumu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde botla arama yapan ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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