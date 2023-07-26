Acı haber şehit ailesine ulaştı

Yetkililer, Özler'in şehadet haberini, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 450 Sokak'ta ikamet eden ailesine verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Özler'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

