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Acı haber şehit ailesine ulaştı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, görevi esnasında askeri araç kazasında yaralanmasının ardından hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 02:28 - Güncelleme:
Acı haber şehit ailesine ulaştı
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Yetkililer, Özler'in şehadet haberini, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 450 Sokak'ta ikamet eden ailesine verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Özler'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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