Acı haber şehit ailesine ulaştı

<p>Yetkililer, Özler'in şehadet haberini, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 450 Sokak'ta ikamet eden ailesine verdi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/07/26/31766776.jpg'/><p>Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/07/26/31766778.jpg'/><p>Şehit Özler'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/07/26/detaykopya-26072023942bceb8.jpg'/>