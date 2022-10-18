Açığa alınan savcıyla ilgili yeni gelişme! Bilgileri İran istihbaratına gönderdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, "İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davası"nın sanıklarından, daha önce açığa alınan cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz'ın meslekten çıkarılmasına karar verip, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl ile 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.



Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından değişen oranlarda cezalar talep edildi.



CASUS SAVCIYA 42 YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede savcı Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için ise 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 14 sanık için de değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi. İddianamede, İran'a kaçırılan eski İranlı Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand ile oğulları Arıan Aminmavaneh ve kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei, ekonomist Shahnam Golshani'nin bulunduğu 5 kişi mağdur olarak yer aldı.

İRAN DIŞ İSTİHBARAT YETKİLİSİNE BİLGİ AKTARDI



İddianamede, açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın uluslararası koruma altında bulunan şartlı mültecilerin kanunen gizli mahiyetteki bilgilerini, sınırlı erişime açık ve elektronik imza ile giriş imkânı sağlayan UYAP sistemi üzerinden temin edip İran istihbaratına ilettiği kaydedildi. Yargılamanın devam ettiği sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından eski savcı Davut Yılmaz hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Vermek' suçlamalarında bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı.

PASAPORT BİLGİLERİNİ İSTİHBARATÇILARA GÖNDERDİ

Savcılık tarafından hazırlanan yeni iddianamede Davut Yılmaz'ın yakın arkadaşı veya akrabası olan İran'da üzerinde silah ve sahte 10 bin dolarla yakalanıp tutuklanan Maşallah isimli şahısla ilgili Morteza Soltan Sanjari'yi aradığı ve İran istihbarat kurumunun dış operasyonlar yetkilisi olan Seyed H., ile görüşmek istediğini belirterek, Maşallah isimli şahsın pasaportunun resmini Seyed M.'ye ulaştırması için Morteza Soltan Sanjari'ye ilettiği anlatıldı.

KİŞİSEL VERİ VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN YARGILANACAK

Alınan tanık beyanlarına göre Davut Yılmaz'ın bir takım gizli ve kişisel belgeleri gönderdiği belirtilen iddianamede, Yılmaz'ın ayrıca bir takım polis memurlarından araştırma yapması için isim verdiği belirtildi. 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek' suçları kapsamında hazırlanan iddianame son soruşturmanın yapılması için Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.