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Deprem sırasında ortaya çıkan ışığa ilişkin değerlendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem sırasında açığa çıkan ışığa ilişkin, 'Bilimin kabul ettiği bu olay, deprem sırasındaki kayaların birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan elektrik üretimi sonrasında gerçekleşen ışınlardır.' dedi.

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AA02.02.2020  16:40 - Güncelleme: 02.02.2020  16:46

Sözbilir, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında oluşan ve Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Yaka Mahallesi ve Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi çevresinde iş yeri kameralarına yansıyan ışığa ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

1900'lü yıllardan bu yana böyle görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Sözbilir, söz konusu ışığa ilişkin birçok araştırmanın yapıldığını aktardı.

Bilim insanlarının 2000'li yıllardan sonra bunların nedenlerini araştırmaya başladığını söyleyen Sözbilir, "Daha önceleri, 'Deprem sırasında gazlar yerden yükseliyor ve bunlar yüzeyde yanıyor.' diye konuşuldu. En son yapılan çalışmalarda ise farklı bir şey söylediler ve herkes bunun doğru olduğu noktasında hemfikir oldu." dedi.

Sözbilir, depremden önce yer altındaki kayalarda çok büyük bir gerilme ve sıkışmaların gerçekleştiğini anlatarak, "Deprem sırasında kayalar birbirine sürtünerek kırıldığı için o sırada kayalar elektrik üretiyor. Özellikle kuvars içeren kayalar bu şekilde faylanma sırasında yüzeye kadar gelen bir ışık yansıması yaratıyor. Şu anda da bilimin kabul ettiği bu olay, deprem sırasındaki kayaların birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan elektrik üretimi sonrasında gerçekleşen ışınlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

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