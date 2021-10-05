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Açık bilette '12 saat önce' şartı kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, COVID-19 önlemleri kapsamında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmaması için açık bilette '12 saat önce' şartını 'sefer başlayıncaya kadar' olarak değiştirdi.

TRT Haber5 Ekim 2021 Salı 15:04 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 15:04
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Daha önce otobüs biletinin açık bilete çevrilmesi için kalkıştan 12 saat önce başvuru yapılması gerekiyordu.

TRT Haber'in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu kuralda değişikliğe gitti. Son düzenleme ile otobüsle yolculuk yapacaklar biletlerini sefer başlayana kadar değiştirebilecek.

AÇIK BİLETİN SÜRESİ DE BELLİ OLDU

Düzenleme koronavirüs önlemleri dolayısıyla otobüs yolculuğu yapacakların mağduriyet yaşamaması için yapıldı.

Aşı veya PCR şartlarını yerine getiremediği için yola çıkamayacaklar, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunmaları halinde otobüs biletlerini açık bilete çevirebilecek.

Açık biletin geçerlilik süresi ise 6 ay belirlendi.

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