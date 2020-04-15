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Açık cezaevinden firar eden zanlı yakalandı

Adana'da açık cezevinden firar edip, minibüs kurşunlayan Ömer Balcı (21), polisin takibi sonucu yakalandı.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 10:02 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:02
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Açık cezaevinden firar eden Ömer Balcı, 3 Nisan'da Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde, iddiaya göre, borç para isteyip vermeyen arkadaşı Ümran D.'nin bindiği minibüse ateş edip, kaçtı. Balcı'nın silahından çıkan mermilerin isabet ettiği minibüste hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Olaydan 7 gün sonra Ömer Balcı, nikahsız yaşadığı M.Ö.'ye husumetli olduğu M.H.A'ya mesaj attırıp buluşmalarını sağladı. M.H.A.'yı silah çekip tehdit eden Ömer Balcı, kendisini takip eden Gasp Büro ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen Balcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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