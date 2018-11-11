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Açık unutulan damper, kameraların takıldığı direğe çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün açık unuttuğu kamyon damperi, üzerinde araç plaka tanıma sisteminin takılı olduğu direğe çarptı.

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Alınan bilgiye göre, 48 JB 726 plakalı kamyonun sürücüsü Hasan T, yükünü boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unuttu.

Damperi açık halde hareket eden kamyon, Muğla-Fethiye Karayolu Çiftlik mevkisinde, araç plakası tanıma için kullanılan kamera sistemlerinin monte edildiği direğe çarptı. Çapmanın şiddetiyle direğin ayakları kısmen yerden söküldü. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, kamera sistemleri ve kamyonda hasar oluştu.

Trafiğe kapanan karayolunda ulaşım, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle yan yollardan sağlandı. Kamyonun vinç vasıtasıyla takıldığı yerden çıkarılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

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