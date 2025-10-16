İSTANBUL 20°C / 14°C
  Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu
Güncel

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu.

16 Ekim 2025 Perşembe 01:16
Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Yayımlanan kararnameyle her bakanlıkta ihdas edilecek makamın acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hallerinde koordinasyonu sağlaması hedefleniyor.

Kararname'de şu ifadelere yer verildi;

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hâline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hâli hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkân ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

