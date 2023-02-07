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Acil müdahale gemisi ''Nene Hatun'' İskenderun'a hareket etti

Deprem bölgelerine ikmal ve yardım malzemelerini ulaştırmak için İstanbul'dan yola çıkan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, Çanakkale'ye geldi. Depremzedelere yardım malzemesi taşıyan Nene Hatun, saat 09.30 itibarıyla İstanbul'dan İskenderun'a hareket etti.

AA7 Şubat 2023 Salı 20:13 - Güncelleme:
Acil müdahale gemisi ''Nene Hatun'' İskenderun'a hareket etti
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören bölgelere yardım malzemesi taşıyan Nene Hatun, saat 09.30 itibarıyla İstanbul'dan İskenderun'a hareket etti.

Çanakkale İskelesi'ne saat 19.00'da yanaşan gemiyi burada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik ve kurum personeli karşıladı.

Burada malzeme ikmali gerçekleştirilen gemi, İskenderun rotası için seyrine kaldığı yerden devam etti.

- TÜRKİYE'NİN İLK ACİL MÜDAHALE GEMİSİ

İsmini Milli Mücadele kahramanı Nene Hatun'dan alan gemi, her türlü hava şartında görev yapabilecek nitelikler taşıyor.

Gemi kazalarına, deniz kirliliği ve yangınlara karşı operasyonel gücü artıran acil durum müdahale gemisi 87,8 metre boya, 19,5 metre genişliğe, 8,7 metre yüksekliğe, 1800 ton çelik ağırlığına sahip.

Gemide, acil durumlarda kurtarılan kazazedelerin ya da gemi personelinin acil bakım ve tedavilerinin yapılacağı 20 yatak kapasiteli bir hastane bulunuyor.

Hastane içerisinde, çağrı sistemi, lavabolar, tıbbi dolaplar, banyo, tuvalet, 20 hasta yatağı, yeterli sayıda sandalye, her yatağın başında sabit oksijen hattı, priz ve tedavi hizmetlerinde gerekli olan tüm ilaç ve tıbbi malzemeler yer alıyor.

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