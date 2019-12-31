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Acılara ortak olduk

İzmit’te 17 Ağustos 1999 gece saat 03:01’de 45 saniye süren 7.4 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Acının fotoğrafları ise tarihin karanlık köşesinde yerini aldı. Star, felaketi günlerce manşetine taşıyarak depremzedelerin yanında oldu.

31.12.2019  02:42 - Güncelleme: 31.12.2019  08:01
Türkiye’nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01’de başladı ve 45 saniye sürdü. Depremin merkez üssü İzmit’in Gölcük ilçesi olarak açıklandı. Büyüklüğü de Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü. 17 Ağustos Depremi, büyüklüğü açısından Türkiye’de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.
KOCAELİ YERLE BİR OLDU
Resmi kayıtlara göre Kocaeli’nde 9 bin 477, Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da 268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı. Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü. 14 bin 133 işyeri hasar gördü. depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 
Mega kentin en büyük sel felaketi 

İstanbul’da en son büyük sel felaketi, 9 Eylül 2009 tarihinde yaşanmıştı. Afet boyutundaki aşırı yağmurlar nedeniyle birçok dere taşmıştı. Metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde İkitelli, Halkalı, Çatalca ve Silivri’de 31 kişi hayatını kaybetmişti. Yollarda araçlar tamamen sulara gömülmüş, araçlarından çıkamayan bir çok kişi boğularak can vemişti. 

Kızını taciz eden şahsa anneden yumruk

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