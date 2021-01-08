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Acılı aileler Hakkari'de evlat eylemi yaptı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki eyleminin ardından Hakkari'deki aileler de HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi.

DHA08 Ocak 2021 Cuma 13:04 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 13:04
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine Şırnak'taki ailelerin ardından bugün Hakkari'deki aileler de katıldı.

Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri, protestoda bulundu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir süre yürüyüş yaptı.

"Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. Tepkilerini dile getiren grup, burada HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve partililerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Hakkari ve ilçelerinden gelen 12 aile, il binası önünde yaklaşık 5 dakika oturma eylemi yaptı. Aileler daha sonra da Cumhuriyet Caddesi'ne bir süre yürüyüp, dağıldı.

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