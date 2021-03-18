Acılı ailelerden HDP'nin kapatılmasına destek

DHA 18 Mart 2021 Perşembe 12:44 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 12:44

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'ANNELER OLARAK HDP'NİN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜK'

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlatları için 563 gündür oturma eylemi yapan aileler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP'nin kapatılması talebiyle AYM'ye yaptığı başvuruya desteklerini iletti. 'HDP kapanacak, anneler kazanacak', 'Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP' sloganlarıyla yürüyüş yapan aileler, HDP'nin kapatılması gerektiğini dile getirdi.

Yürüyüşün ardından aileler adına açıklamayı, 2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen ve eylemini sürdüren Necibe Çiftçi yaptı. Çiftçi, 563 gündür HDP önünde eylem yaptıklarını dile getirerek, "217 aile olarak diyoruz ki 'Çocuklarımızı kandıran, HDP'dir'. HDP olmasaydı PKK olmazdı. Biz anneler olarak HDP'nin maskesini düşürdük. HDP'nin kirli yüzünü herkese gösterdik ve yürüdük. Bize sırtlarını döndüler. HDP'nin makyajı aktı. Kirli çamaşırları ortaya birer birer çıkıyor. HDP, terörün odağı olmuştur. HDP, terörden besleniyor; sigortası PKK'dır. HDP, PKK'nın suç ortağıdır, kapatılmalıdır. Kürtler, terörden bıktı, usandı. HDP, biz Kürtleri değil PKK'yı temsil ediyor. Anneler olarak biz diyoruz ki 'HDP ya kapanacak ya kapanacak. PKK da ya çökecek ya çökecek'. Eylemimizde bize destek verenlere teşekkür ediyoruz. HDP'yi Allah'a havale ediyoruz" dedi.