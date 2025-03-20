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Acılı aileleri: Terörsüz Türkiye istiyoruz

Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan Vanlı aileler, yeni süreçle birlikte terörsüz bir Türkiye istediklerini belirtti.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 14:14 - Güncelleme:
Acılı aileleri: Terörsüz Türkiye istiyoruz
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Van'da çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, DEM Parti il binası önünde başlattığı oturma eylemi Ramazan ayında da devam ediyor. Eylemlerinin 98'inci haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Sloganlar atan aileler, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti. Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımlar için desteklerini bu hafta da yeniledi.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, kızının 2012 yılında DEM Parti aracılığıyla kaçırılıp PKK'ya teslim edildiğini belirtti. O yıldan bu yana evlat mücadelesi verdiğini ifade eden Sancar, "Bizler sadece evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Kendi çocuklarını özel okullarda okuturken, bizim gibi ailelerin çocuklarını mağaralarda öldürüyorlar. Önümüz yine bayram ve bu bayramlar bizim için buruk geçiyor. Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli'nin verdiği kararların arkasındayız. Bu süreçteki gelişmeler için sevinçliyiz. Çocuklar dağdan insin ve silahlarını bıraksınlar. Artık terörsüz Türkiye istiyoruz. Artık anneler ağlamasın, askerimiz ve polisimiz şehit olmasın" diye konuştu.

  • Dağa kaçırma
  • Terörsüz Türkiye

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