Acılı ailelerin evlat nöbeti 560'ıncı gününde

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 13:06 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:06

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 560. gününde sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek, 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylemde yer alan anne Zümrüt Salim, çocuğuna kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceğini söyledi.

HDP ve PKK tarafından kendilerine zulmedildiğini dile getiren Salim, "Sonuna kadar buradayım. Oğlumu almadan gitmiyorum. HDP'ye sesleniyorum, artık yeter, bu zulüm nereye kadar, bizim çocuklarımızı göndersinler." dedi.

Salim, oğlu Hamza'ya da geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Dağa kaçırılan kız kardeşi Aysel Turan için Hakkari'den gelerek oturma eylemi yapan ağabey Savaş Turan da kardeşinin HDP gençlik kolları tarafından dağa götürüldüğünü ve kardeşini HDP'den istediğini dile getirdi.

Eylemi kardeşi gelmeden sonlandırmayacağını ifade eden Turan, kardeşini çok özlediklerini kaydetti.

- Ailelere destek

Bu arada eylem yapan annelere destek ziyaretleri de sürüyor.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya ve beraberindekiler, anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Ailelerin onurlu duruşunun yanında olduklarını belirten Kaya, "Ne HDP ne de PKK Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Kürtlerin de diğer tüm etnik kökendeki kardeşlerimizin de tek temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.