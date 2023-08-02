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Acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

IHA2 Ağustos 2023 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor
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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önünde bin bin 430'uncu gününde de eylemlerini sıcak havaya rağmen kararlılıkla sürdürüyor.

7 yıldır evladı İsa Eslek'ten haber alamadığını dile getiren Zeliha Eslek, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini söyledi. Evladının dönmesi için bir yıldır HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Eslek, evladına 'teslim ol' çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Oğlum için buradayım ben. Anne, baba olarak hepimiz bu çadırda çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımızın dönmesini istiyoruz. 7 yıldır hiçbir haber alamadım. 1 yıldır' da bu çadırda eyleme katıldım. İsa oğlum eğer beni görüp duyuyorsan bize bir ses ver. Biz burada gece gündüz buradayız. En azından yaşadığını bileyim bize bir ses ulaştır."

  • PKK çocuk kaçırma
  • evlat nöbeti
  • terör mağdurları

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