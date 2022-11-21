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Acılı aileyi yalnız bırakmadılar! Bakanlar Soylu ve Özer'den taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a gerçekleştirdiği roket-havan saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 21:01 - Güncelleme:
Acılı aileyi yalnız bırakmadılar! Bakanlar Soylu ve Özer'den taziye ziyareti
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Soylu ve Özer, Karkamış ilçesindeki temaslarının ardından Nizip ilçesine bağlı Fevkani Mahallesi'ndeki 1 No'lu taziye evine gelerek, terör saldırısında yaşamını yitiren Alkan'ın babası Mustafa Alkan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Soylu ve Bakan Özer, Karkamış ilçesinde yaptıkları incelemelerin ardından Nizip'e geçerek, roketli saldırıda görev yaptığı okulda hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ailesini ziyaret etti.

Taziye evini ziyaret eden Bakan Soylu ve Bakan Özer, burada baba Mustafa Alkan ile görüşerek, başsağlığı diledi. Bakan Soylu ve Bakan Özer, kendilerine sarılarak gözyaşı döken baba Alkan ile bir süre görüştü. Soylu ve Özer, Ayşenur Alkan'ın kanının yerde bırakılmadığını belirterek, bundan sonra da gerekenin yapılacağını ifade etti.

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